В Южно-Сахалинске росгвардейцы приняли участие в уроке безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники Центра содействия семейному устройству «Звездный» стали участниками информационно-просветительской акции «Безопасный мир». Мероприятие прошло при поддержке министра культуры и архивного дела Нонны Лаврик, Управления Росгвардии по Сахалинской области и представителей Южно-Сахалинской и Курильской Епархии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии Сахалинской области.

Руководитель проекта начальной военной подготовки «Рокот» Сахалинской области Егор Макеев провел для ребят лекцию на тему кибербезопасности. Участники познакомились с правилами безопасности в социальных сетях, узнали о фишинговых ссылках, правонарушениях и преступлениях в которые вовлекают подростков, а также учились придумывать пароли безопасности и системы кодировки.

Перейти от теории безопасности в сети к безопасности физической участники смогли на мастер-классе с офицером Управления Росгвардии по Сахалинской области майором Русланом Туаевым. Росгвардеец провел для ребят показательные выступления по приёмам личной самообороны, обучил элементам защиты при нападении и самостраховки. Подростки попробовали применить полученные знания на практике и отметили важность занятий физкультурой. В завершение встречи участники сделали памятное фото.