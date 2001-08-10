Сахалинская область входит в топ-30 регионов России по строительству спортобъектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области активно оказывают поддержку профессиональному и массовому спорту. Благодаря этому островные спортсмены могут показывать высокие результаты на всероссийских соревнованиях, а любители здорового образа жизни всех возрастов свободно заниматься физической культурой и спортом, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В 2020 году президентом РФ Владимиром Путиным утверждена программа «Развитие физической культуры и спорта». На форуме «Россия – спортивная держава» в Перми он напомнил, что массовому спорту в стране необходимо уделять особое внимание. К 2030 году в систематические занятия спортом и физической культурой должны быть вовлечены 70% населения всех возрастов и групп по здоровью – это 93 миллиона человек.

Сахалинская область активно включилась в эту программу и уже несколько лет носит гордое звание самого спортивного региона страны за счет наибольшего количества систематически занимающихся физической культурой и спортом на островах – по итогам 2021 года этот показатель составил 61,7 %, а 2022-го – 63% населения.

Чтобы сделать спорт в Сахалинской области нормой жизни для как можно большего количества жителей, на островах планомерно возводятся новые и реконструируются имеющиеся спортивные объекты. Регион по этому показателю входит в «топ-30» среди всех субъектов России.

Строительству новых спортшкол, стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, уличных площадок и профильным спорткомплексам в островном регионе уделяется повышенное внимание. Их возведение производится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ. Так, только за последние пять лет в области построили и запустили в работу лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», стадион в Томари, хоккейный корт в Курильске, универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной СШ «Кристалл», водноспортивный комплекс «Аква-Сити», ФОК с бассейном в Северо-Курильске, стадион и ФОК в Горнозаводске, спортзал в Шахтёрске, трамплин К-40 в Углегорске, ФОКОТы в Быкове, Долинске, Смирных, Тымовском, стадион в Поронайске, ФОК в Холмске, хоккейный корт в с. Костромском, лыжероллерную трассу в селе Восток, ФОК с бассейном в Аниве, спорткомплекс в Ильинском, приобрели учебно-тренировочный центр «Восток». Считанные дни остаются до открытия нового центра единоборств и завершения реконструкции спортшколы восточных видов единоборств в Южно-Сахалинске.

- Реконструкция спортшколы – это очень важное и значимое для нас событие. Благодаря ему площадь учреждения увеличилась в три раза, а спортивные площади – в два. У нас появилось четыре спортзала, мужские и женские раздевалки для спортсменов и тренеров, медицинский кабинет и многое другое. Уверен, в новых комфортных условиях наши сотрудники и воспитанники будут чувствовать себя как дома, - рассказал директор спортшколы восточных видов единоборств, президент сахалинской федерации каратэ Леонид Ким.

Результатом открытия крупных спортивных объектов является организация множества детско-юношеских секций, которые помогают молодежи определить свои спортивные интересы. Так по всей Сахалинской области около 87 тысяч детей и подростков уделяют время и силы спортивным тренировкам. А чтобы вывести занятия на более высокий и современный уровень, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» приобретается различное спортивное оборудование для учреждений. Например, в минувшем году спортшкола «Кристалл» получила ледозаливочную машину, хоккейные борта и ворота, машину для подрезки льда, мишень для отработки ударов по воротам, а также комплект интерактивных тренажёров – для отработки приёма и передачи шайбы, нападений, прыжков, скольжения, развития скорости реакции, точности и скорости броска. Всего – более 20 единиц оборудования.

- Очень хорошо, что появились дополнительные места для отработки владения клюшкой, шайбой. Тренажеры хорошие, развивают быстроту реакции, мышление, точность бросков. Занимаемся на этом оборудовании более активно в период предсезонных сборов, что помогает качественно подтянуть навыки игроков и усилить их, - рассказал старший тренер по хоккею с шайбой СШ «Кристалл» Александр Скворцов.

Для островных спортсменов, показывающих высокие результаты на всероссийской и международной аренах, создаются условия для дальнейшего развития и достижения новых высот – оплачиваются путёвки для участия в выездных спортивных мероприятиях, приобретается инвентарь и оборудование. Так, в 2022 году воспитаннице отделения пулевой стрельбы спортшколы игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска, мастеру спорта России Ольге Аверкиной была закуплена спортивная винтовка Walter LG400-E Monotec – лучшая в Сахалинской области на данный момент.

- Это винтовка нового поколения, имеющая более точную кучность и стабильную работу редуктора, что заметно сказывается на результате в пулевой стрельбе. Благодаря обновлению спортивного инвентаря я практически сразу прибавила в результатах на соревнованиях. Завоевала три золотых медали на первенстве Дальнего Востока, выиграла Кубок страны и прошла отбор в спортивную сборную команду России на 2024 год, - поделилась подробностями Ольга Аверкина.

Для активного вовлечения в спорт юных сахалинцев в регионе действуют различные проекты. Среди них – «Спорт в школу», включающий в себя тренировки по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, катанию на коньках, плаванию, занятиям самбо, киокусинкай, парашютному и другим видам спорта. На сегодняшний день спортом по такой программе занимаются около 21 тысячи юных сахалинцев и курильчан.

Не менее важной частью программы развития спорта в стране является создание условий занятия физкультурой для старшего поколения. В Сахалинской области с 2019 года реализуется программа «Сахалинское долголетие», предусматривающая постоянный активный досуг для граждан старше 55 лет. В нее, помимо культурных мероприятий, входят бесплатные тренировки в бассейнах, тренажерных залах, занятия хоккеем, настольным теннисом, скандинавской ходьбой и другими видами спорта. Сейчас к проекту присоединились более 40 тысяч островитян.

Сахалинская спортивная инфраструктура позволяет принимать крупные соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Так, в последние пять лет на острове проходили I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», Кубок Дальнего Востока «Far East Cup», этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», I международный турнир по плаванию «Сахмастерс-2023» в категории «Мастерс», а в 2025 году Южно-Сахалинск примет зимние российско-китайские молодёжные игры.

- Россия — это спортивная держава, которая большое внимание уделяет развитию как профессионального, так и массового спорта. В нашем регионе мы предоставляем максимальные возможности спортсменам для участия во всех необходимых мероприятиях, - отметил министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов. – В то же время, на островах проводится большое количество массовых физкультурных и спортивных мероприятий, к которым ежегодно присоединяются около 30 тысяч человек разных возрастов и уровня подготовки. Только в прошлом году мы провели более 100 физкультурных мероприятий. В числе самых популярных у островитян – всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова, Троицкий лыжный марафон, фестиваль по мотоциклетному спорту No place to run, зимняя «Декада спорта», Всероссийский день бега «Кросс Нации» и другие.