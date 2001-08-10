За интеграцию ВТБ и банка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объединение ВТБ и банка "Открытие", дальнейший рост финансовых показателей банка под брендом ВТБ являются ключевыми задачами Ольги Шашкиной, которая назначена бизнес-лидером двух финансовых структур в регионе. Приоритетными направлениями её работы станут развитие сети отделений, увеличение клиентской базы, а также адресная социальная поддержка жителей региона.

"Приоритетной задачей бизнес-лидера в этом и следующем году станет объединение клиентских баз и инфраструктур двух банков. При проведении интеграции мы стремимся сохранить высокие стандарты обслуживания, обеспечить непрерывную работу цифровых сервисов и доступность финансовых услуг. Позитивный эффект от объединения клиенты уже почувствовали: пользователи обоих банков могут снимать и вносить деньги в любых банкоматах ВТБ и "Открытия" без комиссии. Для малого и среднего бизнеса запущена Бизнес-Платформа ВТБ, объединившая востребованные финансовые продукты и небанковские сервисы двух банков. Следующим этапом планируется плавное объединение наших банковских команд и реализация комфортного перевода клиентов под единый бренд. Опыт Ольги Шашкиной позволит нам успешно решить эти задачи в регионе", - прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети - вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

"Сахалинская область - динамично развивающийся регион с активной социальной политикой. Мы видим здесь новые точки роста как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Интеграция укрепит позиции группы ВТБ в регионе: "Открытие" входит в тройку лидеров ипотечного рынка Сахалинской области, имеет значительный корпоративный портфель, в том числе в стратегически важной для региона строительной отрасли. Объединение наших усилий и опыта позволит нам увеличить вклад в экономику острова, а также нарастить адресную социальную поддержку его жителей. Активный этап интеграции розничного бизнеса стартует в начале 2024 года, при этом клиенты банка "Открытие" уже сегодня могут выбирать для себя продукты и сервисы ВТБ", - отметила единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Ольга Шашкина окончила Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Карьеру в банковской отрасли начала в 1997 году, с 2007 года занимала руководящие позиции в региональных отделениях федеральных банков, возглавила ВТБ в Сахалинской области в 2022 году.

По итогам первого полугодия кредитный портфель ВТБ на Сахалине превысил 38,3 млрд руб., в том числе кредиты предприятиям среднего и малого бизнеса - 16,1 млрд. Портфель привлеченных средств достиг 36,1 млрд руб., включая 7,7 млрд - в предпринимательском сегменте. Сеть ВТБ в регионе - это четыре отделения, обслуживающие более 6 тыс. корпоративных и 63,5 тыс. частных клиентов.

Кредитный портфель "Открытия" в Сахалинской области на 1 июля 2023 года превысил 4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств - 1,9 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей - средства юридических лиц и предпринимателей. Клиентами банка являются порядка 4 тыс. жителей региона.