В Сахалинской области переведено на газ более 4300 автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Успехи Сахалинской области в развитии рынка газомоторного топлива отметили на Петербургском международном газовом форуме. Островной регион вошел в ТОП-10 по показателям эффективности использования газозаправочной инфраструктуры и приросту объемов реализации топлива по итогам 2022 года. Меры поддержки, действующие на Сахалине и Курилах, мотивируют автолюбителей переходить на экологичное и более экономичное топливо. Также на островах развивается газозаправочная инфраструктура, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Эксперты рейтинга выделили Сахалинскую область за эффективную работу с потребителем, комплексную поддержку со стороны региональной власти, развитие сервисной инфраструктуры и личную вовлеченность губернатора.

Напомним, в 2021 году на территории Сахалинской области стартовал эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов для достижения углеродной нейтральности в 2025 году. Эта инициатива поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Одним из важных шагов в решении этой задачи является развитие внутреннего рынка потребления газа. В частности, перевод автотранспорта и техники на газомоторное топливо.

– Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами амбициозную задачу по расширению использования экологически чистого топлива. Для этого мы развиваем газозаправочную инфраструктуру. На данный момент уже выделен земельный участок для строительства станции в Корсакове, – рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской областной Виктор Гармидер.

Сегодня в островном регионе на газ переведено 4375 автомобилей. Работают четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС): в Южно-Сахалинске и Тымовском. Также владельцев экологичного транспорта в Невельском, Корсаковском и Холмском районах обслуживают передвижные автомобильные газовые заправщики (ПАГЗ).

– Перевел свой автомобиль на газ уже примерно год назад. Из плюсов: регион компенсировал мои затраты на перевод машины. Метан намного экономичнее, чем бензин или дизель. Семейный бюджет остается в значительном плюсе, – поделился житель Южно-Сахалинска Олег Астапенко.

Тенденция увеличения спроса на метан сохраняется на протяжении последних пяти лет. Этому способствует широкий комплекс мер поддержки, разработанных правительством Сахалинской области. Жителям островного региона компенсируют затраты на переоборудование машин – до 150 тысяч рублей. Для владельцев экологически чистых авто транспортный налог снижен в два раза. Сервисным центрам по переоборудованию авто на газ возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование.

Предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности компенсируют затраты на покупку и переоборудование техники. Действует пониженная ставка по автолизингу – до 5 процентов.