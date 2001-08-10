В Поронайске состоялось очередное заседание Общественного совета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Поронайского городского округа состоялось очередное заседание Общественного совета. Участники заседания обсудили вопросы работы учреждений культуры и спорта, организации профилактических осмотров несовершеннолетних и качества оказания коммунальных услуг.

С докладами о работе своих учреждений выступили директор спортивной школы «Поронайск-Арена» Вадим Таксанов и директор Поронайской ЦБС Елена Трубицина. Руководитель централизованной библиотечной системы рассказала о деятельности модельной центральной библиотеки в Поронайске и 6 библиотек-филиалов в селах Леонидово, Восток, Малиновка, Гастелло, Забайкалец и пгт Вахрушев. Елена Трубицина отметила, что библиотеки охватывают обслуживанием 58% населения городского округа. К услугам читателей 176 168 экземпляров различного вида изданий, в том числе для слабовидящих и незрячих людей. В 2023 году фонд пополнился 7 045 экземплярами. Особой гордостью библиотекарей являются краеведческие издания, издаваемые собственными силами за счет программных средств. В 2023 году фонд пополнился 5-м изданием сборника «Солдаты Победы», поэтическим сборником Владимира Прокофьева «Над Россией песни разлетаются…». Именно популяризации книги посвящена большая часть массовых мероприятий, проводимых специалистами ЦБС. Кроме того, в ЦБС активно действуют 14 объединений для разных возрастных категорий, «Школа компьютерной грамотности». Еще один приоритетный вид деятельности библиотеки – продвижение Пушкинской карты.

В докладе о деятельности спортивной школы «Поронайск-Арена» уделили внимание оказанию услуг населению. На базе спортшколы организованы платные занятия по плаванию для детей 5 групп по 20 человек, группа для взрослых по аквааэробике и группа фитнеса. В рамках социальной программы «Сахалинское долголетие» оздоровительные услуги оказываются жителям района старше 55 лет. Учреждение на регулярной основе посещают трудовые коллективы 23 предприятий района. Также в спортивной школе функционирует центр тестирования ВФСК ГТО. В 2023 году к сдаче норм ГТО приступило 682 человека. В общей сложности в этом году через учреждение прошло 54 933 человеко-посещений.

Об организации профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-клинической помощи Поронайской ЦРБ Марина Куртова. Представитель медицинского учреждения сообщила, что за 10 месяцев диспансеризацию прошли более 4,6 тысяч детей Поронайского района.

Еще одним вопросом, рассмотренным на встрече, стала тема оказания услуг населению по водоснабжению и водоотведению. Главный инженер МУП «ПКК-1» Николай Сурков поделился информацией о проведенных в этом году мероприятиях по улучшению качества воды. В этом году коммунальщики заменили более 500 метров сетей водоснабжения, произвели замену фильтрующей загрузки 1 фильтра на станции обезжелезивания, заменили задвижку на водоводе и установили глубинный насос на водозаборе «Гончарово», проводили промывку трубопроводов, устраняли порывы и утечки на разных участках сетей в Поронайске. Обсуждая подачу водоснабжения, общественники обратили внимание на недостаточное давление воды в квартирах поронайцев после недавнего отключения водоснабжения. Представитель предприятия объяснил, что отключение было связано с заменой насоса на ВНС. После проведенных мероприятий новый насос работает на 70%, в течение двух дней мощность будет увеличена, подача воды нормализуется.

В завершение заседания участники обсудили еще несколько актуальных вопросов, которые беспокоят жителей округа. А также задали интересующие вопросы представителям Администрации Поронайского городского округа.