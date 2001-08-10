Благодаря новому парому "Александр Деев" в несколько раз снизилась загруженность линии Ванино - Холмск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За два месяца работы на пароме "Александр Деев" перевезли на 50% больше объема грузов, чем за аналогичный период прошлого года, когда на переправе работали три парома прошлого поколения. Новое судно вместительнее и маневреннее своих предшественников, а пассажиры отмечают более комфортные условия в каютах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новейший паром за два месяца работы на линии Сахалин - материк перевез 2272 пассажира, 1279 грузовых и 430 легковых автомобилей.
- Вывести судно на линию в сложный для переправы период удалось в кратчайшие сроки благодаря включенности в эту работу губернатора Валерия Лимаренко, буквально в ручном режиме помогавшим нам решить все сопутствующие вопросы. Отслеживая результаты работы парома в динамике, можно сказать, что его выход на линию сказывается положительно на сроках доставки грузов в островной регион, - прокомментировал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Для Сахалинской области переправа Холмск - Ванино имеет стратегическую и социальную значимость, ежегодно через нее проходит более 1 млн тонн социально-значимых, строительных, нефтеналивных и других грузов.
- Судно современное, недавно переправлялся на нем с автомобилем. Впечатляют размеры парома. Внутри особенно порадовали комфортные каюты, и зона интернет-кафе, - рассказал житель Холмска Дмитрий Мельник.
За счет внушительных размеров "Александр Деев" вмещает в полтора раза больше грузов и транспорта, чем суда прошлого поколения.
- Паром хороший, маневренный, пока испытываем небольшие сложности со швартовкой в период ветровой нагрузки и волнения моря, так как он габаритный, и имеющийся причальный комплекс с трудом справляется с судами такого размера. После реконструкции порта эта проблема будет решена, - поделился капитан судна.
Собственником порта ведется работа по модернизации паромного комплекса и реконструкции входных молов порта Холмск для обеспечения безопасной швартовки новых судов в различных погодных условиях. Завершить работы по реконструкции паромного комплекса планируется в первом полугодии 2024 года, по реконструкции входных молов - в 2025 году.
Напомним, на Амурском судостроительном заводе продолжается строительство второго аналогичного парома "Василий Ощепков". Его готовность составляет более 80 %, вывод на линию ожидается в уже в следующем году.
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