Сотрудники аэровокзала "Южно-Сахалинск" обслужили первый рейс "России" из Красноярска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 ноября крупнейшая воздушная гавань Дальнего Востока приняла первый самолёт авиакомпании "Россия" из Красноярска. Рейс по новому маршруту “Россия” запустила совместно с дальневосточной компанией "Аврора", рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".
Первый перелёт по данному направлению выполнил Boeing 737-800. Его общая пассажировместимость - 189 человек. Воздушные суда такой же компоновки будут обеспечивать связь между Южно-Сахалинском и Красноярском до конца осенне-зимнего периода.
На протяжении этого времени сотрудники аэровокзала будут обслуживать самолёты авиакомпании "Россия" два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Согласно расписанию, из Красноярска в Южно-Сахалинск воздушные суда будут прибывать в 15:40. Время вылета - 16:50. Приобрести авиабилеты можно по плоским и субсидируемым тарифам.
"Красноярск - один из самых крупных и важных транспортных узлов во всей Сибири. Его удобно использовать в качестве пересадки при планировании путешествий. Для нас комфорт пассажиров - главнее всего. Поэтому усиление связи Южно-Сахалинска и Красноярска было вопросом принципиальным. С задачей мы справились, обслуживать возросшее число рейсов готовы", - прокомментировал генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.
Курс на укрепление связи Сахалина и Курил с регионами Сибири и Дальнего Востока команда аэровокзала взяла сразу после открытия нового терминала. Ранее маршрутную карту перелётов пополнил рейс авиакомпании "Россия" в Благовещенск. Его выполняют самолёты SukhoiSuperjet-100 отечественного производства три раза в неделю.
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