За пять лет в Сахалинской области благоустроили 130 общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалин и Курилы становятся все более комфортными и привлекательными для жизни. С 2019 на островах преобразили 130 общественных пространств. В этом году в регионе завершат благоустройства не менее 20 объектов. Работы проводят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Одним из основных критериев при выборе мест для благоустройства является мнение самих жителей. Поэтому огромную популярность обрел проект "Формирование комфортной городской среды". В этом году в нем поучаствовали 54 тысяч сахалинцев и курильчан.

На данный момент в регионе уже сдали 18 общественных пространств. Еще 7 будут готовы в ближайшее время.

По словам главы региона Валерия Лимаренко, за последние годы благоустроили десятки набережных, скверов и парков. И именно жители решают, как должны выглядеть общественные пространства. Уютнее становятся даже отдаленные уголки региона.

В Ногликском городском округе завершилось благоустройство сквера "Перекоп". Там есть все для отдыха местных жителей - качели, беседки, скамейки. Комфортно провести время смогут сахалинцы любых возрастов.

А в Невельске обновление получила набережная по улице 70 лет Октября. Там уложили новую плитку, добавили дорожки для пешеходов, установили игровое оборудование для юных невельчан и малые архитектурные формы.

Кстати, Невельский район стал одним из лидеров по количеству голосовавших за проект благоустройства жителей. Место отдыха давно полюбилось островитянам, однако давно требовало ремонта. Теперь же набережная стала уютной и безопасной.

В Холмске благоустроить решили площадь Мира. Там теперь появился модернизированный фонтан со светодиодным освещением.

А в областном центре в рамках Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды открыли набережную реки Рогатки. Объект без преувеличения ждали все местные жители. В скором времени власти города займутся другим берегом реки, где появятся не только места для отдыха, но и площадки для проведения фестивалей.

Ещё одно значимое общественное пространство - янтарный парк в Долинске. Помимо аллеи для прогулки там появятся детская площадка, полоса препятствий и многое другое. Увидеть готовый объект жители смогут уже в ноябре.

По словам председателя региональной Общественной палаты Владимира Иконникова, в парке занятие по душе смогут найти сахалинцы всех возрастов. Он также отметил, что область действительно преображается с каждым днем.

В Корсакове на стадии завершения находится сквер на улице Краснофлотской. Там будут не только пешеходные дорожки, но и детская площадка с безопасным резиновым покрытием, а также лавочки, газоны и многое другое. Параллельно ремонт провели и в соседнем со сквером дворе.

По словам местной жительницы Галины Тверновой, раньше во дворе была ужасная грязь, но теперь стало чисто и красиво. Довольны остались все.

В следующем году работы по созданию общественных пространств в регионе продолжатся. Жители снова смогут проголосовать за проекты благоустройства, которые они хотят видеть в своем населенном пункте.