Юных горожан приглашают провести новогодние каникулы в детском лагере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Центра спортивной подготовки Сахалинской области, детский загородный лагерь отдыха и оздоровления «Восток» объявил о старте зимней кампании, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ярко и весело провести новогодние каникулы приглашают ребят от 7 до 15 лет. Смена продлится с 28 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

В программе: вечер знакомств, Новогодний хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом года, фейерверк, развлекательно-познавательная программа «Под новый год», Новогодний спектакль, «Мастерская деда Мороза», дискотека, катание на коньках, конкурсная программа «Пришла Коляда – открывай ворота», традиционный кулинарный мастер-класс и рождественский костер с горячим шоколадом и сладостями, игры на свежем воздухе и многое другое.

Анкеты-заявки принимаются до 27 декабря по электронной почте: [email protected].

Подробная информация и необходимый пакет документов размещены на официальном сайте областного государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Сахалинской области», вкладка лагерь «Восток».

Справки по телефону 25-00-65 (в будни с 10:00 до 17:00).