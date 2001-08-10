В Южно-Сахалинске 3 и 4 ноября временно ограничат движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с подготовкой и празднованием Дня народного единства с 18.00 3 ноября до 15.00 4 ноября будет закрыта парковка перед историческим парком "Россия - моя история", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На время проведения праздничных мероприятий 4 ноября с 05.00 до 15.00 будет закрыт проезд для транспортных средств на ул. Горького от площади Победы до ул. Пограничной. Также движение будет ограничено по ул. Священномученика Илариона Троицкого от ул. Горького до въезда в гостиницу "Юность".
Движение общественного транспорта будет скорректировано. Автобусы № 21, 104, 250, 2ч, 2пр, 28ч, 28пр будут осуществлять объезд участка по ул. Пограничной, Комсомольской, пр. Победы и далее продолжать движение по маршруту.
В связи с проведением патриотического автопробега, организованного Ассамблеей народов России, с 14.00 до 15.30 по ул. Шоссейной в южном направлении будет введено одностороннее движение на участке от пересечения с ул. 1-й Корсаковский переулок до въезда на территорию кладбищенского комплекса Христофоровка.
На время формирования колонны движение 1 рейса автобуса №6 при движении от учебно-тренировочного центра "Восток" будет осуществляться по пр. Мира, ул. 1-й Корсаковский переулок, ул. Шоссейной и далее по маршруту.
В День народного единства в местах проведения праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности. Проход будет организован через специальные пункты досмотра и рамки металлоискателя. Проносить запрещенные предметы и жидкости запрещено. Перечень предметов размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области.
В целях личной безопасности и безопасности других людей при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов, необходимо немедленно сообщить о находке в отделение полиции или по телефону 112.
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