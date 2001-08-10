Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2023
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В четырех районах Сахалина ожидаются неблагоприятные погодные условия
15:13, | Новости общества Сахалина и Курил

В четырех районах Сахалина ожидаются неблагоприятные погодные условия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

03 ноября 2023 года на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского районов прогнозируются днем осадки, местами сильные, усиление ветра на побережьях, днем местами налипание мокрого снега, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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