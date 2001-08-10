В Южно-Сахалинске после ремонта начинает работу городской бассейн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортивной школе по плаванию Южно-Сахалинска завершился капитальный ремонт кровли. Сегодня городской бассейн вновь открыт для спортсменов и жителей островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На время строительных мероприятий учебно-тренировочный процесс воспитанников спортшколы не прерывался, они занимались на базе других учреждений областного центра.
- В следующем году городскому бассейну исполняется 60 лет. За это время здесь научилось плавать и добиваться значительных результатов в спорте ни одно поколение южносахалинцев. Мы благодарны администрации города и областному правительству за внимание к этому важному социальному объекту. Удалось решить важную задачу по сохранению несущих конструкций, что позволит нашему бассейну функционировать еще многие годы, - отметила директор.
Напомним, для обеспечения качественного функционирования учреждения здесь была произведена замена кровли, несущих конструкций, профлиста над чашей бассейна.
С информацией о работе бассейна, расписании сеансов для населения, групповых и других занятиях можно ознакомится на сайте. Справка по телефону 22-79-65.
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