Жители Южно-Сахалинска продолжают проходить вакцинацию от гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается активная вакцинация против гриппа. Как отмечают врачи, пик заболеваемости ежегодно приходится на конец осени и начало весеннего периода. Своевременная вакцинация позволяет сформировать иммунитет до встречи с вирусом и снизить риски тяжёлого течения болезни, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают врачи, в группе риска находятся дети до пяти лет, беременные, люди старше 65 лет и, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и другими хроническим недугами. Грипп влияет на все жизненно важные системы организма. Среди осложнений наиболее часто фиксируются синуситы, отиты, бронхиты, пневмонии.

Добавим, вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС. Предварительно медицинский работник проводит осмотр пациента. Прививка проводится при отсутствии противопоказаний и симптомов недомогания.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях по месту жительства. Также для удобства граждан организована работа мобильных пунктов:

- на площади Победы с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, по выходным - с 10.00 до 16.00;

- в ТДЦ "Столица" (Комсомольская, 259В) по субботам и воскресеньям с 11.00 до 17.00;

- в ТРК "МегаБерезка" (Сахалинская, 89, кулинарный парк, 4 этаж) каждый четверг с 13.00 до 16.00;

- в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (Хабаровская, 78) с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.30.

Также вакцинация проводится организованно в трудовых коллективах. Чтобы организовать выезд медицинских работников на предприятие, работодателям необходимо подать заявку в администрацию Южно-Сахалинска по телефону 312-710.