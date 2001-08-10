На Сахалине и Курилах привели в порядок более 1300 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Текущий (ямочный) ремонт дворовых территорий завершился практически во всех муниципальных образованиях островного региона. В 2023 году он охватил 1317 дворов. В марте этого года губернатор Валерий Лимаренко поручил отремонтировать не менее 1100 дворов на Сахалине и Курилах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В лидерах по числу отремонтированных дворов - Южно-Сахалинск. Здесь привели в порядок 605 придомовых территорий. В южных районах также лидируют Корсаков - 107 дворов, Анива - 105, Холмск - 97. На севере Сахалина в числе первых по количеству приведенных в порядок дворовых территорий Оха. Там отремонтировали 64 двора. На Курильских островах текущий ремонт затронул 18 общественных мест. Работы еще продолжаются в Углегорском районе, осталось закончить ремонт в 6 дворах.

- Для жителей Сахалинской области тема ремонта дворов продолжает оставаться актуальной, но не стоит так остро, как 5 лет назад. Ввиду того, что капитальный ремонт является довольно дорогостоящим, решить вопрос позволяет текущий ремонт. В начале года перед нами стояла задача привести в порядок около 1200 дворов, но муниципалитеты набрали хороший темп и сделать удалось больше, - отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

Так, к примеру, в Александровске-Сахалинском отремонтировали 29 дворов вместо планируемых 18, в Долинске - 80 вместо 65. В Аниве планировалось провести ремонт в 79 дворах, однако их количество увеличили до 105.

- На придомовой территории было несколько крупных ям и незначительные повреждения асфальта. Автомобилистам приходилось их объезжать, неудобства возникали и у мам с колясками. Сейчас, когда все недочеты устранили, передвигаться стало гораздо безопаснее, - поделился житель Анивы Сергей Романов.

Текущий (ямочный) ремонт проводится в островном регионе с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение". Количество дворов ежегодно увеличивается. Так, если в 2021 году в регионе отремонтировали 686 дворов, то в 2022 году их число выросло до 1022, а в этом году превысило 1300.

Контролируют ход благоустройства не только профильные специалисты, но и активные жители. Замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую, озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться также можно через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.