Южносахалинцы обучаются огневой подготовке на курсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все больше жителей областного центра присоединяются к проекту "Будь готов". На бесплатных курсах, организованных по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, все желающие могут освоить азы самообороны, получить навыки оказания первой медицинской помощи, получить полезный опыт по другим направлениям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одна из дисциплин проекта - "Огневая подготовка". Занятия для мужчин и женщин проводят опытные инструкторы. Как отметил заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники отечества" Дмитрий Минязев, участники курсов получают информацию по истории военной техники и современном вооружении, средствах защиты, мерах безопасности, устройстве автомата Калашникова и другие знания. После теории обучающиеся переходят к практической части.

- В электронном тире у каждого есть возможность попробовать себя в качестве стрелка, Также выполняются нормы ГТО по стрельбе в зависимости от возрастной группы. Учим корректировке огня, правильно прицеливаться, - рассказал Дмитрий Минязев, - На курсы приходит все больше женщин. Основной упор в таких группах, конечно, делается, на тактическую медицину, но огневой подготовке тоже уделяется внимание.

Отметим, участники проекта "Будь готов" имели возможность получить базовые знания по тактической медицине, инженерной и боевой подготовке, отработать штурм укреплений условного противника в условиях полигона "Успенский". В течение недели участники проживали в полевом лагере.

С июля в проекте "Будь готов" приняли участие 1950 жителей областного центра, в том числе 128 человек прошли обучение на полигоне. Занятия проходят в будние дни. Записаться на курсы могут все желающие, обратившись в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).