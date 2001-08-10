В Южно-Сахалинске состоялась акция Счастливая женщина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатором мероприятия выступили специалисты Центра общественного здоровья. В ходе встречи психолог и врач встретились с коллективом дирекции программы "Курилы" в рамках проекта "Укрепление здоровья работников" программы по укреплению здоровья населения нацпроекта "Демография", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для сотрудниц учреждения была организована встреча с гинекологом Евгенией Гулевич, которая рассказала женщинам о том, как минимизировать риски, связанные с раком шейки матки. Участницы узнали о способах профилактики и методах лечения.

Затем перед аудиторией выступила психолог Центра Валерия Васильева, которая провела тренинг, направленный на повышение самооценки.

- У нас есть проект в рамках корпоративной программы "Счастливая женщина Сахалина", направленный на женское здоровье. На иммунитет очень влияет стресс, и сейчас мы занимаемся профилактикой стресса, поскольку здоровье - это благополучие. Мы на тренинге прорабатываем механизмы повышения самооценки, чтобы наши женщины были меньше подвержены стрессам. Самый простой способ - похвалить себя, рассказать о себе в трех позитивных предложениях, - рассказала психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Васильева.

Отметим, мероприятие было приурочено к неделе сохранения душевного комфорта, установленного министерством здравоохранения страны.