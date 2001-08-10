В Сахалинскую областную думу внесен проект областного бюджета на ближайшие три года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области внесло в островной парламент проект регионального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В документе предусмотрены средства, необходимые для исполнения всех социальных обязательств перед жителями Сахалина и Курил, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Доходы областного бюджета в 2024 году запланированы в объеме 178,4 миллиарда рублей. В 2025 году – 172,2 миллиарда. А в 2026 году – 159,9 миллиарда рублей. Расходы на 2024 год прогнозируются в сумме 217,4 миллиарда рублей. На плановый период 2025 и 2026 годов – 197,0 и 183,3 миллиарда рублей соответственно. Проект бюджета сформирован с дефицитом, который будет планово сокращаться. В 2024 году он составит 38,9 миллиарда рублей. В 2025 году – 24,8 миллиарда рублей. В 2026 году – 23,4 миллиарда рублей.
- Ключевая задача регионального бюджета – гарантировать исполнение всех обязательств областных властей перед гражданами и достижение национальных целей развития, которые определил Президент России Владимир Путин. Это сохранение населения, обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов, создание комфортной и безопасной среды, а также достойный, эффективный труд и предпринимательство, цифровая трансформация. Поэтому проект бюджета, который мы направили в Сахалинскую областную Думу, традиционно сохраняет социальную направленность. В приоритете - сферы медицины, образования, социальной защиты населения, культуры и спорта. На их финансирование только в 2024 году предусмотрено почти 100 миллиардов рублей, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Получателями мер поддержки станут свыше 245 тысяч жителей области. На выплаты различным категориям граждан планируется направить 22,9 млрд рублей.
- Каждая цифра бюджета подразумевает реальные меры поддержки населения, возведение и модернизацию социальных объектов, рост качества медицинского обслуживания и услуг ЖКХ, повышение транспортной доступности – все то, отчего зависит комфорт и благосостояние жителей, - отметила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина.
Заложены в бюджете и ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, их реализация будет способствовать развитию экономики островов.
- Бюджет сверстан, в ближайшее время профильные комитеты смогут начать рассмотрение его параметров по своим направлениям и дать по ним заключение В текущей экономической ситуации важно четко расставить приоритеты и включить в документ только те расходы, которые дадут наилучший результат с точки зрения достижения целей социально-экономического развития региона, - сказала председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по бюджету и налогам Наталья Захарчук.
Закон об областном бюджете на 2024-2026 годы будет принят после ряда обязательных процедур: общественные обсуждения, первое и второе чтения. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
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