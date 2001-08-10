Жителям Южно-Сахалинска напомнили, на каких улицах сегодня ведутся дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение дня, 2 ноября, на ул. Амурской, ул. Чехова и на Спортивном проезде будут проводиться работы по устройству люков колодцев на проезжей части, без перекрытия движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В районе пересечения пр. Мира и ул. Куропатко ведутся подготовительные работы по прокладке инженерных сетей - двух веток водопровода и сопутствующих коммуникаций. Ориентировочно до 6 ноября включительно во временной период с 20.00 до 7.00 для движения транспорта закрывают или частично ограничивают сквозной проезд по ул. Куропатко. В дневное время дорога открыта. Во время действия ограничений проехать к аэропорту можно через ул. Октябрьскую.

На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской идут строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Планируется, что работы на этом участке проезжей части продлятся до 10 ноября.

Также продолжаются работы по регулировке высотного положения люков на участке ул. Пуркаева в границах от пр. Мира до автомагазина "Гиперавто" (ул. Пуркаева, 102). Работы продлятся ориентировочно до 10 ноября. Возможно ограничение движения транспорта по полосам.

Продолжается ремонт деформационных швов на виадуке по ул. Пуркаева - он ведется по полосам, без полного перекрытия. Завершить работы планируется до конца недели.

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. В ближайшее время работы будут завершены на северной части участка дороги и перейдут на южную полосу. Ограничения продлятся до конца ноября.

На ул. Железнодорожной от пересечения с пер. Медицинским до ул. Фархутдинова идут работы по устройству инженерных сетей в рамках строительства Южного канализационного коллектора. Срок окончания - 15 ноября. Сейчас работы ведутся на участке от пер. Медицинского до заезда к ТЦ "Азимут". Движение транспорта ограничено по части крайней западной полосы.

Подрядной организацией ведутся работы по установке дополнительного оборудования адаптивного регулирования на светофорных объектах, расположенных на перекрестках проспекта Мира с ул. Сахалинской и ул. Фархутдинова с ул. 1-ой Октябрьской. В течение дня могут быть кратковременные отключения светофорных объектов. Также возможно ограничение движения транспорта по полосам.

На уборке мусора и листвы с автомобильных дорог, тротуаров, прилотковых зон и остановок ручным и механизированным способом ночью работало 48 единиц техники, днем будут задействованы 114 спецмашин и 128 рабочих.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - работы на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 ноября.

На ремонтируемом участке ул. Ленина в границах от ул. Карла Маркса до пр. Победы идут работы по прокладке труб от коллектора ливневой канализации к дождеприемным колодцам, в том числе по обустройству самих колодцев. Движение транспорта частично ограничено. Параллельно ведутся работы по обустройству тротуаров, нанесению дорожной разметки, оборудованию элементов организации дорожного движения. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.