В Южно-Сахалинске отметят День народного единства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главной площадкой праздника станет площадь, прилегающая к историческому парку "Россия - моя история", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Праздник стартует в 10:45 с торжественного шествия. Колонна с иконой Казанской Божией Матери пройдет от Кафедрального собора Рождества Христова к парку «Россия — моя история».
В 11:00 на площади около Исторического парка начнется праздничный концерт с участием национальных творческих коллективов. Для гостей будет развернута выставка национально-культурных объединений Сахалинской области. На ней будут представлены блюда национальных кухонь, традиции, обычаи, виды прикладного искусства народов России.
В городском парке им. Ю.А. Гагарина в 14:00 начнется праздничная программа «Россия! Родина! Единство!».
4 ноября праздничные мероприятия пройдут во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
В Дальнем в 13:00 стартует игровая программа «Мы едины, мы одна страна». Мероприятие пройдет на площадке МБУ «Дальненский дом культуры». Здесь же в 15:00 начнется праздничный концерт «С любовью и верой в Россию».
В доме культуры «Ключи» в 16:00 состоится концерт «Единым духом мы сильны».
В Синегорске в 14:00 стартует спортивно-патриотическая программа «Мы вместе» (игры народов России). Мероприятие пройдет на площадке дома культуры «Синегорье».
В доме культуры «Родник» (с.Березняки) в 12:00 пройдет тематическое мероприятие «Храни огонь родного очага».
На площадке МБУ «Старорусский ДК» в 20:00 начнется тематический вечер для молодежи «День народного единства».
В доме культуры «Электрон» (с.Весточка) в 12:00 пройдет концерт «Мы вместе».
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