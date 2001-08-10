Сахалинский бизнес-инкубатор помог открыть новый проект в сфере общепита

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ксения Рябова занялась предпринимательством в период пандемии. Девушка получила соцконтракт и создала компанию по организации выездного питания - кейтеринга. В бизнес-инкубатор она пришла, чтобы масштабировать свой проект, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- С бизнес-инкубатором моя жизнь круто изменилась. Практически "с нуля" я развила своё небольшое дело до организации с достаточно большим коллективом - сейчас в штате 10 человек, который делает весомое количество заказов. И вот я доросла до открытия собственного заведения. Проект "Рябро" - это про мясо, жирную, сочную, преимущественно мужскую еду, - рассказала основатель проекта Ксения Рябова.

В бизнес-инкубаторе помогли с поиском помещения, изготовлением вывески, оказали документальное и юридическое сопровождение, составили финансовую модель. При содействии специалистов девушка зарегистрировалась на торговых площадках для участия в госзакупках и уже заключила первые контракты.

Помимо этого, в этом году Ксения вошла в реестр социальных предпринимателей и получила грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей от минэкономразвития области. Сахалинка не перестаёт развиваться и участвует в бесплатных образовательных проектах и ярмарках от центра "Мой бизнес", а в планах на ближайшее будущее - открытие многофункциональной площадки для проведения праздников и торжеств.

- Задав ряд правильных вопросов, мы можем направить предпринимателя на путь развития, помочь ему посчитать его бизнес, понять, насколько он рентабелен. По результатам бизнес-планирования, если мы понимаем, что проект не окупается, мы направим его в другое русло, но поможем запуститься, - отметил руководитель сахалинского бизнес-инкубатора Егор Пахман.

Сахалинский бизнес-инкубатор входит в структуру регионального центра "Мой бизнес", специалисты работают со стартапами и помогают масштабироваться уже успешным проектам. Поддержку оказывают благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент страны Владимир Путин. Подробнее: на сайте business-incubator65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 5).