"Единая Россия" организует мероприятия ко Дню народного единства по всей стране

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В штабах общественной поддержки "Единой России", которые открыты в 28 регионах, в преддверие 4 ноября стартовала акция "Россия - единая семья". Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки - местного производства, отражают национальный колорит и региональные традиции.

Из штаба общественной поддержки в Ханты-Мансийске в ЛНР и Республику Хакасия отправили наборы с местными сладостями и сувенирами: шоколадом с ягелем, ягодным мармеладом, шишками, конфитюром из брусники, пастилой из местных дикоросов.

На площадках штабов также пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, "Фестиваль культуры народов России", фотовыставки, объединяющие достижения в регионах и стране за последние годы: от проведения зимних Олимпийских игр до воссоединения Республики Крым и Севастополя, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с большой Россией.

В Московской области активисты и сторонники "Единой России" в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.

В Иваново реготделение "Единой России" организует второй спортивный фестиваль "Кубок мужества и доблести", посвящённый памяти участников СВО. Участие в соревнованиях по карате примут 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях.

В Анапе при поддержке местного отделения "Единой России" состоится молодёжный фестиваль "Дружба народов" с концертной программой и спортивный фестиваль ГТО "Одна страна - одна команда".

Из Краснодарского края активисты "Единой России" отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят находящихся на лечении бойцов в Новороссийском военном госпитале. В Донецке участникам СВО передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Акция охватит и другие населённые пункты: Шахтерск, Макеевку, Харцызск, Докучаевск и Снежное.

Волонтёры "Единой России" из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Тульские активисты с местными молодогвардейцами доставят в школу искусств №3 Мариуполя мольберты, краски. Волонтёры посетят детский сад, восстановленный строителями из Тулы, передадут воспитанникам сладкие подарки и детские книги на русском языке, собранные в ходе партийной акции "Книги - Донбассу". А также навестят многодетные семьи и передадут им более 100 кг сладостей.

Концерты и поздравления участников СВО пройдут в госпиталях в Москве, Курской и Калининградской областях.

В Пятигорске активисты "Единой России", "Волонтёры-медики" и неравнодушные жители примут участие в акции "Россия - это мы". На тематических мастер-классах они изготовят сухой душ, сушилки для обуви для участников СВО, распишут для детей с ОВЗ пряники.

"Единая Россия", "Молодая Гвардия" и "Волонтёры Победы" развернут 100-метровый флаг России в Нижегородском кремле. В Дебальцево (ДНР) по партпроекту "Историческая память" состоится флешмоб. Его участники сделают флаг ДНР, который затем преобразится во флаг Российской Федерации. Патриотические флешмобы партия организует в Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях.

Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.

На центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника.

В Самаре активисты и волонтёры регионального отделения партии устроят экскурсии в Парк Дружбы народов для детей из семей военнослужащих.

В Брянке (ЛНР) и Луганске активисты "Единой России" высадят почти 200 деревьев.

На Сахалине День народного единства всегда отмечают с особой теплотой. Наш регион многонационален, и все живут мирно и дружно: и коренные малочисленные народы Севера: нивхи, айны, уильта; и татары, и киргизы, и дагестанцы. 4 ноября на площади возле музея "Россия-моя история" традиционно пройдет масштабная праздничная программа. В концерте примут участие творческие коллективы Южно-Сахалинска и представители различных диаспор. Здесь же будет место завершения крестного хода и большого автопробега. Уже несколько лет автопробег организует штаб общественной поддержки Партии "Единая Россия".

В этом году в празднование активно вовлекаем молодежь! В честь праздника в арт-резиденции "Маяк" в Южно-Сахалинске пройдет Русский вечер "Традиции в новом стиле". В программе мероприятия: мастер-класс по профессиональной сервировке и декорированию стола в русском стиле "Русские убранства, тематическая фотозона, традиционное чаепитие с национальными напитками и угощениями, творческие вокальные и танцевальные номера, ярмарка современных изделий из глины в русских традициях, творческая коллажная мастерская "Клеим на тарелочках", - поделился руководитель Штаба общественной поддержки Партии "Единая Россия" Михаил Шувалов.