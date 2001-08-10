Более 14 тысяч сахалинцев и курильчан получили бесплатное жилье за пять лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последнюю пятилетку больше 14 тысяч жителей Сахалинской области переехали в новые квартиры. Программа по расселению аварийного жилфонда реализуется в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который был запущен по инициативе президента. В 2020 году островной регион смог одним из первых в стране досрочно завершить программу расселения "авариек", признанных таковыми до 2017 года и уже два года занимается второй программой. В 2021-м новое комфортное жилье обрели 3898 жителей, а в 2022-м - 3951.

Новоселье для тысяч семей

В настоящее время во всех муниципальных образованиях области расселение аварийного жилья ведется с опережением. Только в областном центре за этот год удалось переселить 150 семей. Это более 5,2 тысячи "квадратов".

Жительница Южно-Сахалинска Ольга Морозова - одна из тех, кто получил новое жилье в 2023 году. Раньше она мерзла в сырой квартире, но теперь переселилась в новостройку на улице Анивской, 74. В этом районе все дома уже газифицированы. Современная жилплощадь оборудована по всем стандартам. В квартире тепло и уютно, а территория постоянно благоустраивается, что не может не радовать новоселов.

В ближайшие два месяца власти закупят ещё 52 квартиры для переселенцев. Их заселят в 2023-2024 годах.

В Охинском городском округе за последние пять лет расселили больше 48 тыс. "квадратов" аварийного жилья. Это помогло переселить 1095 семей. Часть их них получили квартиры, остальные же использовали возможность возмещения средств.

Построено в районе порядка 10 тысяч кв.м. новой жилплощади. В этом и в следующем году в эксплуатацию сдадут 8 домов на 17 тысяч "квадратов".

В Поронайском районе показатель застройки тоже держится на высоком уровне. За 5 лет в эксплуатацию сдали 46 тыс. "квадратов". Жилье получили 624 семьи. Дома строят не только в райцентре, но и в селах. В прошлом месяце новоселье отметили жители 18 квартир в селе Майском. Ещё 4 дома появятся в Поронайске в 2024 году. Туда переедут 190 семей.

В Анивском городском округе с 2021 по 2023 годы расселили 6,8 тысячи "квадратов". Из старых домов переехали 390 человек. Только в октябре новоселье отметили 13 семей в Троицком. Ещё 12 квартир в скором времени сдадут в Новотроицком.

Есть местные жители, которые отказались уезжать из своего села. Поэтому для них возводят дома блокированной застройки на две и четыре квартиры в Петропавловском и Мицулевке. Также дом на 12 квартир построят в селе Огоньки.

Лидер страны

Прошлая программа расселения в области была рассчитана на пять лет. Однако власти сумели закончить ее за 2 года, выбившись в лидеры по стране. За 2019-2020 годы новое жилье обрели четыре тысячи человек. Ликвидировать удалось 87 тысяч "квадратов" ветхого жилфонда.

В 2021 году островной субъект первым в стране начал новую программу и за три года из аварийного фонда съехали более 10 тыс. жителей. Планируется снести свыше 630 тыс. кв.м. аварийного жилья. Это 1,7 тыс. ветхих домов. Новоселье отметят 25 тысяч человек.

Стоимость программы оценивалась в 61,3 млрд рублей. 18 млрд выделят из федеральных средств. Ещё 18,9 - из регионального бюджета. Остальные 24,4 млрд составят внебюджетные источники.

Текущую программу регион также планирует завершить раньше срока. Два года жилищная застройка превышает 500 тыс. кв.м. С начала этого года из "авариек" в регионе переселили больше 2 тыс. сахалинцев и курильчан. До 2026 года в планах расселить почти 720 тысяч кв. м. аварийного фонда. В современные квартиры переедут 32 тысячи человек.