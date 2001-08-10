Мэр Южно-Сахалинска Сергей провел совещание на стройплощадке школы в 16 микрорайоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новое общеобразовательное учреждение возводится на ул. Комсомольской, срок ввода в эксплуатацию декабрь 2024 года. Проект предполагает строительство трехэтажного здания для 1260 мест, а также его комплексное оснащение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В сентябре прошлого года администрацией Южно-Сахалинска было заключено концессионное соглашение на строительство. Концессионером выступает ООО "ПроШкола", дочерняя компания ВЭБ.РФ. Проект предполагает проектирование, возведение и эксплуатацию общеобразовательного учреждения. Такая форма государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях позволяет привлекать внебюджетные средства инвесторов для реализации проекта строительства.

Как рассказал управляющий директор компании "ПроШкола" Дмитрий Амосов, это первый объект, который компания возводит в Южно-Сахалинске. На данном этапе подрядная организация АО "Сахалин-Инжиниринг" приступила к строительству третьего этажа. Завершить каркас здания планируется весной 2024 года, после чего начнется благоустройство прилегающей территории. Школа будет оснащена всеми необходимыми средствами обучения в соответствии со стандартами, утвержденными Минпросвещения России. Кроме того, на территории появятся спортивные площадки, малые архитектурные формы, будет проведено озеленение.

Как отметил глава города, развитие системы образования - один из приоритетов работы администрации города. Еженедельно представители участвующих в строительстве школы сторон обсуждают процесс возведения общеобразовательного учреждения, оперативно решая возникающие вопросы. Ведется инженерный контроль со стороны специализированных служб.

- Администрация города тщательно контролирует ход строительства школы. Особое внимание уделено вопросам безопасности, а также созданию комфорта для будущих учеников. На сегодняшний момент могу сказать, что темпы строительства соответствуют заявленным. Сформирована хорошая команда: специалисты администрации города, концессионер в лице "ПроШколы" и подрядная организация "Сахалин-Инжиниринг", которая имеет большой опыт строительства образовательных учреждений.

При работе над проектом особое внимание было уделено благоустройству прилегающей территории. Школа расположена в центре современного микрорайона поэтому, как подчеркнул Сергей Надсадин, важно обеспечить создание комфортной городской среды как для новоселов, так и для жителей областного центра. В ходе совещания отдельно были рассмотрены вопросы по организации водоотведения, освещения, а также применения актуальных фасадных решений.

Вместе с тем мэр обратил внимание на то, что соседствующие с микрорайоном территории, должны соответствовать новому облику. Поэтому собственникам земельных участков необходимо привести в порядок объекты, расположенные в зоне строительства общеобразовательного учреждения.

Благодаря комплексному подходу удалось сохранить значительную часть зеленых насаждений в частности с западной стороны школы. После завершения основной части работ по периметру учреждения будут дополнительно высажены деревья и кустарники. Сергей Надсадин отметил необходимость более тщательно проработать дендроплан территории, подключив будущих учеников школы и их родителей, и предусмотреть места для высадки сезонных цветов.

Напомним, школа возводится в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Компания "ПроШкола" - крупнейший социальный инвестор, создает образовательные объекты по всей стране. На данный момент в портфеле компании 68 концессионных соглашений на строительство 69 школ. В 12 из них - в Республике Бурятия, Татарстане, Самарской, Калужской и Белгородской областях - уже учатся дети.