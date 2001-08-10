В Южно-Сахалинске продолжается внедрение дизайн-кода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается работа по обновлению вывесок в соответствии с дизайн-кодом города. Предприниматели Южно-Сахалинска активно подключаются к мероприятиям по улучшению внешнего облика муниципалитета и формированию единой стилистики городского пространства.
Так, вывеска по новым стандартам появилась на здании, в котором ранее размещался банк, на ул. Ленина, где в скором времени откроется ресторан восточной кухни.
- Когда потребовалась вывеска, мы обратились в администрацию города, где нам помогли определиться с ее дизайном, цветовым решением, местом ее расположения, чтобы все было приведено к единому формату в соответствии с дизайн-кодом. Оформили все необходимые документы и отдали проект на производство. Вывеска отлично вписалась в общую концепцию. Избавляться от визуального шума, который совсем не добавляет эстетики городу, необходимо. И с действующим дизайн-кодом Южно-Сахалинск выглядит современно, - отметил представитель собственника Денис Подойницын.
Напомним, дизайн-код — это свод правил, который позволяет сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду. С прошлого года в областном центре действует собственный порядок оформления вывесок, фасадов, входных групп и т.п.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 2-5).
Оформить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
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