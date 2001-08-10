В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 106, 108 и 109 завершают свою сезонную работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи окончанием дачного сезона автобусные маршруты пригородного назначения № 106, следующий до станции "Новодеревеское", № 108 "Железнодорожный вокзал - СНТ "Строитель" и № 109, связывающий центр города с СНТ "Тимирязевское", будут действовать до 5 ноября включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Маршруты № 106, 108 и 109 традиционно закрываются на зиму. Как правило, в этот период происходит снижение пассажиропотока по данным направлениям. Кроме того в период сезонной распутицы проезд здесь небезопасен. Работа этих автобусов возобновится весной, в конце апреля, - рассказал директор Центра управления городской мобильностью Александр Попов.

Напомним, отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте https://www.go2bus.ru/. По всем вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться по телефону единого оператора 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515.