Свыше 90 километров сетей теплоснабжения отремонтировали на Сахалине и Курилах за 5 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году для своевременного и качественного начала отопительного сезона на островах заменили 13,1 км тепловых сетей, 50,6 км- водопроводных, 9,2 км сетей водоотведения. К примеру, в 2019 году привели в порядок почти 28 км сетей, а в 2022-ом - более 20 км. Работы провели в рамках программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Благодаря проделанной работе отопительный период проходит на Сахалине и Курилах в штатном режиме. Он начался во всех районах поэтапно с 23 сентября. На сегодня все объекты теплоснабжения подключены. Единичные обращения жителей оперативно отрабатываются управляющими организациями и жилищно-коммунальными службами муниципалитетов.

Кроме того, в Сахалинской области наблюдается положительная тенденция по сокращению числа аварий на сетях тепло- и водоснабжения. Это данные системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов, которая начала работать в островном регионе с 2020 года.

- Количество аварий и инцидентов в сфере теплообеспечения, горячего и холодного водоснабжения, в сравнении с 2021 годом, снизилось на 25%. Кроме того, сократилось время устранения аварий. В сфере теплоснабжения - на 30 минут, холодного водоснабжения - на 70 минут. Положительная динамика во многом стала возможной благодаря ежегодному ремонту сетей коммунальной инфраструктуры. В островном регионе проделана большая работа в этом направлении, - отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Гапова.

С начала этого отопительного сезона зафиксировано всего 5 внештатных ситуаций и 3 инцидента на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. Все они прошли без снижения температур в домах потребителей и были оперативно устранены.

Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированная Владимиром Путиным, рассчитана на 2023-2027 годы и направлена на снижение износа объектов ЖКХ. По словам Президента, в ряду приоритетных задач - обеспечение каждого дома или квартиры, промышленного и социального объекта теплом и электричеством. Для этого система ЖКХ, особенно в зимний период, должна работать слаженно. В рамках программы Сахалинская область должна получить из федерального бюджета 100 млн рублей, в региональном бюджете также предусмотрено свыше 470 млн.

2023-2027 годы и направлена на снижение износа объектов ЖКХ. По словам Президента, в ряду приоритетных задач – обеспечение каждого дома или квартиры, промышленного и социального объекта теплом и электричеством. Для этого система ЖКХ, особенно в зимний период, должна работать слаженно. В рамках программы Сахалинская область должна получить из федерального бюджета 100 млн рублей, в региональном бюджете также предусмотрено свыше 470 млн.