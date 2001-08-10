Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная задача диспансеризации – снижение рисков развития хронических заболеваний и принятия мер по их предотвращению, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках диспансеризации горожанам предлагают пройти медицинский осмотр, который включает: антропометрию, анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, клинико-лабораторные и биохимические анализы, флюорографию, маммографию, ЭЭГ, осмотр терапевтом. При необходимости на заключительной консультации пациенту выдается направление на второй этап диспансеризации для более глубокого обследования.

Возможность бесплатно пройти диспансеризацию есть у всех южносахалинцев старше 18 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Врачи рекомендуют проходить профилактические медицинские осмотры каждые три года. Если возраст делится на три, значит наступил год диспансеризации. После 40 лет обследоваться можно ежегодно.

Отметим, в Южно-Сахалинске для удобства трудовых коллективов существует возможность пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробная информация о диспансеризации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.