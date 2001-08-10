Для новых сотрудников аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучение проходят 18 будущих работников службы транспортной и авиационной безопасности главной воздушной гавани региона. Чтобы получить допуск к самостоятельной работе на аппаратуре досмотра, им необходимо освоить два базовых курса: по профайлингу и радиационной защищенности. Программы подготовили специалисты научно-учебного центра «Абинтех» (Москва).

На занятиях по профайлингу персонал учат выявлять потенциально опасные лица среди потока пассажиров и пресекать конфликтные ситуации. В ходе лекций сотрудники разбирают, какие особенности на уровне языка тела, скорости и интонации речи выдают в человеке скрытые мотивы и эмоциональную напряжённость. Дисбаланс в поведении участники программы выявляют с помощью методов практической психологии.

Продолжительность курса составляет 40 часов. Проводятся не только теоретические занятия, но и практические. На последних будущие сотрудники службы транспортной (авиационной) безопасности моделируют взаимодействие с пассажирами в разных условиях. Уровень сложности зависит от психических особенностей человека.

Во время занятий по радиационной безопасности персонал изучает уже технологические аспекты работы СТАБ. В первую очередь – правила работы на интроскопе. В зонах входного и предполётного досмотра нового аэровокзала их 18. С помощью аппаратуры можно точно определить опасные предметы и вещества в багаже и ручной клади. Главное, разбираться в принципах устройства оборудования, соблюдать требования законодательной базы и санитарные нормы.

«Работа в службе транспортной (авиационной) безопасности аэровокзала – одна из самых ответственных. Мы тщательно отбираем сотрудников и для каждого проводим курсы подготовки. Таковы стандарты. Это необходимо, чтобы мы могли обеспечить безопасность в терминале на самом высоком уровне, сам персонал чувствовал себя уверенно, мог в любой момент прийти на помощь пассажирам», – прокомментировала начальник службы транспортной (авиационной) безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Наталья Мережина.

Правила радиационной безопасности будущие сотрудники терминала освоят за 72 часа. В течение курса им предстоит пройти несколько промежуточных тестов. В конце программы, как и в случае с занятиями по профайлингу, персонал ждёт итоговый зачёт. По его результатам специалисты получат допуск к работе и соответствующие свидетельства.