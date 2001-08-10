Для новых сотрудников аэровокзала "Южно-Сахалинск" запустили программу профессиональной подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Обучение проходят 18 будущих работников службы транспортной и авиационной безопасности главной воздушной гавани региона. Чтобы получить допуск к самостоятельной работе на аппаратуре досмотра, им необходимо освоить два базовых курса: по профайлингу и радиационной защищенности. Программы подготовили специалисты научно-учебного центра «Абинтех» (Москва).
На занятиях по профайлингу персонал учат выявлять потенциально опасные лица среди потока пассажиров и пресекать конфликтные ситуации. В ходе лекций сотрудники разбирают, какие особенности на уровне языка тела, скорости и интонации речи выдают в человеке скрытые мотивы и эмоциональную напряжённость. Дисбаланс в поведении участники программы выявляют с помощью методов практической психологии.
Продолжительность курса составляет 40 часов. Проводятся не только теоретические занятия, но и практические. На последних будущие сотрудники службы транспортной (авиационной) безопасности моделируют взаимодействие с пассажирами в разных условиях. Уровень сложности зависит от психических особенностей человека.
Во время занятий по радиационной безопасности персонал изучает уже технологические аспекты работы СТАБ. В первую очередь – правила работы на интроскопе. В зонах входного и предполётного досмотра нового аэровокзала их 18. С помощью аппаратуры можно точно определить опасные предметы и вещества в багаже и ручной клади. Главное, разбираться в принципах устройства оборудования, соблюдать требования законодательной базы и санитарные нормы.
«Работа в службе транспортной (авиационной) безопасности аэровокзала – одна из самых ответственных. Мы тщательно отбираем сотрудников и для каждого проводим курсы подготовки. Таковы стандарты. Это необходимо, чтобы мы могли обеспечить безопасность в терминале на самом высоком уровне, сам персонал чувствовал себя уверенно, мог в любой момент прийти на помощь пассажирам», – прокомментировала начальник службы транспортной (авиационной) безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Наталья Мережина.
Правила радиационной безопасности будущие сотрудники терминала освоят за 72 часа. В течение курса им предстоит пройти несколько промежуточных тестов. В конце программы, как и в случае с занятиями по профайлингу, персонал ждёт итоговый зачёт. По его результатам специалисты получат допуск к работе и соответствующие свидетельства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
09:30 26 Октября Сахалинцы стали чаще и больше жертвовать на благотворительность
09:32 27 Октября Всемирный день борьбы с инсультом отметили сотрудники аэропорта Южно-Сахалинска
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
Выбор редакции
- 12:10 Вчера Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки
- 15:57 31 Октября Легендарный биатлонист Александр Тихонов встретился с южно-сахалинскими спортсменами
- 17:25 30 Октября Организаторам всероссийского форума «ОстроVа» вручили награды
- 14:36 30 Октября Праздник Луны и Урожая отметили в Сахалинской областной научной библиотеке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?