Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2023
Сейчас 04:14
93,28|98,44|66,91
Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
12:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан

Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 3 ноября, для жителей Лугового состоится личный прием граждан специалистами департамента архитектуры и градостроительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука, 1. Начало – в 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?