Жители Южно-Сахалинска получают ключи от квартир по программе переселения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В этом году ключи от новых квартир получили уже 105 жителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жительница областного центра Александра Кутлалиева много лет проживала с родственниками в доме по ул. Песочной. Сейчас Кутлалиевы готовятся к новоселью. Новым адресом для них будет дом по ул. Советской в планировочном районе Ново-Александровск.

- Переселили достаточно быстро. При подаче документов обозначили срок — конец 2024 года, но процесс пошел быстрее. Квартиру получили хорошую, 87 квадратных метров. Окна выходят на солнечную сторону. Уютно, комфортно, – поделилась впечатлениями Александра Кутлалиева, – по всем вопросам можно обратиться в управление жилищной политики. Специалисты всегда готовы проконсультировать, помочь с оформлением документов.

Добавим, переселение жителей из ветхого и аварийного жилья – одно из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Работа выполняется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В 2023 году в городском округе расселено уже 5,2 тыс. кв. м. жилья. До конца года для участников программы планируется приобрести еще 52 квартиры. Отметим, есть несколько механизмов переселения граждан, проживающих в аварийном жилье: в дома, построенные по муниципальным контрактам, в приобретаемые квартиры у застройщиков, также предусмотрено переселение в пустующий муниципальный жилой фонд после проведения ремонта.