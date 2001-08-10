30 сентября в Южно-Сахалинске состоится ярмарка недвижимости
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 сентября в Южно-Сахалинске состоится ярмарка недвижимости. Мероприятие состоится в субботу, 30 сентября, в арт-резиденции «Маяк» (ул. Ленина, 150) с 10.00 до 13.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На ярмарке недвижимости свои предложения представят ведущие застройщики региона. Горожане смогут подобрать подходящие варианты квартир, получить консультации по интересующим вопросам. Также на мероприятии будут действовать специальные условия для владельцев жилищных сертификатов.
Напомним, что в связи с корректировкой сроков программы предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан – действие сертификатов сократилось до конца 2023 года.
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