В Смирныховский район поступила современная станция водоподготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Станция водоподготовки мощностью 210 кубометров в сутки и резервуары чистой воды доставлены в село Онор Смирныховского района. Работы по их монтажу начнутся уже в этом году. Модернизация системы водоснабжения в населенном пункте ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Станция водоподготовки AGMA-MC-ВОС-210 предназначена для очистки воды, поступающей со скважин, от примесей путем комплексной обработки с последовательным подключением цепочки специальных фильтров различного назначения. К сегодняшнему дню завершены работы по устройству котлованов для размещения резервуаров и самой станции.
Кроме того, на текущий момент выполнено устройство порядка 1,5 км трубопроводов, на объект завезены все трубопроводы, железобетонные изделия и инертные материалы, требующиеся для производства работ.
- Сегодня, благодаря федеральному проекту "Чистая вода", инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в городах и селах обновляют системы водоснабжения. В результате все больше островитян получают доступ к качественной питьевой. В селе Онор водопровод был построен еще в 80-х. Естественно за эти годы все устарело, что-то вышло из строя. После завершения работ более 900 жителей будут обеспечены чистой водой, - отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Федоров.
Работы по восстановлению и улучшению магистрального водопровода начали проводить в июне. Завершить реконструкцию планируют к ноябрю 2024 года. Стоимость объекта составляет более 320 млн рублей.
Федеральный проект "Чистая вода" реализуется с 1 января 2021 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, в текущем году к реконструкции системы водоснабжения приступили также в селе Правда Холмского района. В 2022 году благодаря проекту и одноименной региональной программе завершились строительство очистных сооружений на водозаборе села Чехов Холмского района, реконструкция водозаборов в селе Горнозаводск Невельского района и планировочном районе Южно-Сахалинска Ново-Александровск, реконструкция системы водоснабжения в Долинске.
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