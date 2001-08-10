Жители Камчатки возмутились низкими зарплатами школьных учителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатки в социальных сетях возмутились низкими зарплатами учителей. В среднем, по их словам, педагогам платят 40 — 50 тысяч рублей в месяц, сообщает ТК "41 Регион".

Тема получила широкое обсуждение в соцсетях. Нашлось немало людей, кто счел такую зарплату недостаточной для поддержания качественного уровня жизни.

«Конечно же, это мало для человека, которому нужно платить за жилье, еду, одежду, содержать своих детей», - высказался возмущенный интернет-пользователь.

«Это во многом объясняет нехватку педагогов: на такую сумму, объективно, сложно выжить. И как вообще посвящать себя профессии, если не знаешь, чем завтра будешь кормить семью», - отметила другая участница обсуждения.

Чтобы выяснить, как ситуация с зарплатами учителей обстоит на самом деле, корреспондент ТК «41 Регион» просмотрел несколько сайтов объявлений с вакансиями педагогов. Так, например, МБОУ «Средняя школа №35» приглашает в свой коллектив учителя математики. Кандидату на должность обещают платить 42 тысячи в месяц при пятидневной рабочей неделе.

Примерно на аналогичную зарплату - 40 тысяч рублей - МБОУ «Лицей №46» готов взять в штат учителя истории. Из требований - наличие высшего педагогического образования, зато опыт не обязателен.

На чуть больший доход могут рассчитывать методисты. В среднем в образовательных учреждениях края им обещают платить 50 — 55 тысяч рублей.