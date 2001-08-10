В Российской академии наук состоялась презентация Тихоокеанского медицинского кластера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ведущие представители отечественного здравоохранения, академики РАН, руководители федеральных научных центров приняли участие в обсуждении одного из главных проектов Сахалинской области – Тихоокеанского медицинского кластера. Проект реализуется на территории региона по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, и уже вышел на финальную стадию – завершается строительство основного корпуса, приобретается высокотехнологичное оборудование. Запуск кластера позволит островным врачам внедрять эксклюзивные медицинские методы, ранее возможные только в крупных научных центрах страны.

Проект семиэтажного корпуса, в котором будут сконцентрированы медицинские мощности кластера, создавался с учетом повышенных требований – лечебный функционал должен сочетаться с комфортом пациентов и условиями работы специалистов. Открытие корпуса запланировано на 2024 год. Также в следующем году заработает ПЭТ/КТ – позитронно-эмиссионная томография – один из самых информативных методов в ранней диагностике серьезных заболеваний: кардиологических, неврологических, онкологических. А островитянам станут доступны самые современные виды диагностики – расширение функционала онкологической службы является еще одним направлением кластера.

– Концепция кластера основывается на идее повышения клинической результативности. В проекте будут воплощены лучшие медицинские технологии – и на уровне лечебных вмешательств, и в доступности, и в удобствах для пациента. Это не просто поликлиника повышенного класса, это новая модель оказания медицинской помощи, в которой будут реализованы совершенно новые направления, ранее не представленные в государственной системе амбулаторной помощи, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Еще одно из ключевых направлений, в которых будет развиваться кластер – санаторно-курортное. Уникальные климатические условия создали предпосылки для развития в регионе курортной зоны. Российские специалисты остались под впечатлением от представленного анализа природных ресурсов Сахалинской области. Одним из вариантов развития событий последовало предложение о создании в регионе системы лечебно-оздоровительного туризма.

– Это стартовая площадка, пример, того, что мы бы хотели видеть. Нам нужно обсудить возможности с бизнесом, с медицинским бизнесом прежде всего. И услышать их мнение, а также экспертов отрасли на то, что мы делаем. И это случилось, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Встреча с представителями российской науки и бизнеса получилась живой и конструктивной. Стороны обсудили вопросы развития здравоохранения, курортологии, экономической составляющей. Следующий раунд переговоров состоится уже на острове в октябре.