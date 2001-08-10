В Стародубском после ремонта открылся актовый зал дома культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках нацпроекта «Культура» в селе Стародубское Долинского района отремонтировали актовый зал дома культуры. В нём заменили электропроводку, системы тепло- и водоснабжения, установили вентиляцию и пожарную сигнализацию.

Здание сильно пострадало в результате циклона в 2015 году. Была повреждена кровля актового зала. Но и после ее восстановления помещение оставалось непригодным к использованию. Благодаря средствам нацпроекта, актовый зал обрел вторую жизнь. Теперь он отвечает всем современным нормам комфорта и безопасности.

– Поздравляю жителей Стародубского с этим событием. Дом культуры – это место притяжения, объединяющее людей разных возрастов и интересов. Хочу поблагодарить министра культуры региона Нонну Лаврик за активное участие в этом проекте и депутата Сахалинской областной Думы Наталью Коршунову за помощь в привлечении средств федерального партийного проекта «Культура малой Родины», – прокомментировал мэр Долинского района Александр Тугарев.

Из федерального бюджета на ремонт актового зала было выделено 19 миллионов рублей. Средства нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, были направлены на ремонт помещения и замену коммуникаций. Пять миллионов рублей на закупку ста современных кресел, одежды сцены, светового и звукового оборудования было получено в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

– Состояние актового зала в доме культуры в течение нескольких последних лет было одним из самых острых вопросов для жителей Стародубского. Он поднимался на каждой встрече с избирателями. Сегодня, благодаря совместным усилиям федеральной и региональной власти, партии «Единая Россия», этот вопрос решён, – отметила депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

Ремонт затронул не только актовый зал. Из бюджета Сахалинской области были выделены восемь миллионов рублей на ремонт служебных помещений дома культуры. Проведен ремонт в Детской школе искусств и Доме детского творчества, расположенных в этом же здании. Сегодня прорабатывается вопрос о проведении ремонта фасада здания.

– Село Стародубское богато талантами. Я очень рада, что у сельчан появилась современная сцена, новое культурное пространство, уютное место для встреч, – отметила депутат Собрания Долинского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Галина Дворянинова.

Открытия актового зала с нетерпением ждали сотрудники дома культуры и жители села. Пока помещение было закрыто, культурная жизнь в селе не прекращалась. В теплую и сухую погоду мероприятия проводились на площади перед зданием. В непогоду действо переносили в фойе или пользовались гостеприимством расположенной поблизости школы. Сегодня творческие коллективы обживают новую сцену. Первый концерт состоялся сразу после торжественного открытия зала.

– Сегодня я пришла посмотреть на выступление внука, – поделилась сельчанка Татьяна Никитина. – Впечатлений масса. Теперь у нас не хуже, чем в столице. Всё очень современное: кресла удобные, свет, музыка. Настоящий праздник получился.

Отыграв свой первый концерт, коллектив учреждения начал подготовку к предстоящим мероприятиям. Впереди День народного единства, Новый год и Рождество. И встречать праздники сельчане будут в новой обстановке.