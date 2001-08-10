Инвалидов на Сахалине и Курилах обеспечат средствами реабилитации до 1 ноября 2023 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Социальная сфера на Сахалине и Курилах претерпевает масштабные изменения. Теперь региональным отделением Социального фонда России руководит Мария Аглиулина. Она уже начала наводить порядок в организации и налаживать выдачу технических средств реабилитации (ТСР). С этим нередко возникали проблемы. Губернатор Валерий Лимаренко поручил новому главе ведомства обеспечить всех инвалидов ТСР и выстроить более эффективное взаимодействие с гражданами.

Борьба с равнодушием

На работу фонда на протяжении долгого времени поступали жалобы от местных жителей. Доходили они и до губернатора. На личных встречах сахалинцы и курильчане сообщали главе региона о безразличии сотрудников организации и об отсутствии возможности получить необходимые средства реабилитации.

Директор центра поддержки детей инвалидов и детей с ментальными нарушениями «Радуга» Алена Зайцева рассказала, что в ее группе 35 воспитанников. Почти каждая семья столкнулась с проблемами при получении ТСР.

Так, одному из детей потребовались ортезы. В фонде маме ребенка заявили, что за ними ей дважды вместе с сыном придется ехать во Владивосток для того, чтобы снять мерки. Это довольно сложно с ребенком-инвалидом. Тогда в «Радуге» самостоятельно собрали средства и купили ортезы в Москве без подобных трудностей.

В министерстве соцзащиты региона узнали о проблемах с выдачей ТСР и начали вручную разбирать все возникшие ситуации, несмотря на то, что это обязанности фонда.

В течение года Валерий Лимаренко провел более 30 встреч с людьми, у которых есть ограничения по здоровью, и их родными. Каждой семье старались оказать помощь индивидуально. Также удалось сократить сроки доставки средств реабилитации с полугода до месяца.

В конце прошлого года на Сахалин привезли крупную партию ТСР для 1,2 тыс. инвалидов. В этом году средства доставили уже до 1935 местных жителей.

Новые правила

В августе было принято решение назначить на пост руководителя ОСФР по Сахалинской области нового человека. Должность заняла Мария Аглиулина, которая ранее работала заместителем министра экономического развития области.

Первой серьезной задачей для руководителя фонда стало обеспечение всех жителей с ограничениями по здоровью средствами реабилитации до 1 ноября текущего года.

Мария Аглиулина уже смогла наладить взаимодействие с министерством соцзащиты для наиболее эффективного решения возникающих проблем.

В оперативном порядке ведомство обновляет базы данных, актуализируются сведения об инвалидах, нуждающихся в ТСР. Также был упрощен процесс выдачи оборудования. Следят и за комплектацией, чтобы нуждающиеся получали все необходимое.

По словам Валерия Лимаренко, нужно устранить очереди на получение средств реабилитации и сделать так, чтобы срок их выдачи не превышал 34 дней.

На данный момент на учете в фонде состоит порядка трех тысяч человек. В организации стараются поддерживать связь со всеми и работают, в том числе напрямую с поставщиками.

В регионе есть возможность получить ТСР в фонде, компенсировать затраченные средства на уже приобретенное оборудование или купить средство по электронному сертификату.

С каждым годом в стране упрощают процесс получения госпомощи. На льготы и всестороннюю поддержку могут рассчитывать не только инвалиды, но и пенсионеры, ветераны и многодетные семьи.

Положительные изменения произошли в системе после объединения фонда соцстрахования и пенсионного фонда. Теперь выплаты оформляются без привязки к месту жительства, уменьшается количество требуемых бумаг и снижается бюрократическая волокита. Многие меры поддержки можно получить онлайн.

Для упрощения процедур также начал работу проект «Социальное казначейство», который помогает автоматизировать процессы — пенсии, ежемесячные выплаты инвалидам, сертификаты на маткапитал и СНИЛС для новорожденных оформляют по факту события в жизни человека.

Всего за неполный 2023 год областное отделение СФР предоставило более 39 тыс. различных услуг через свои клиентские службы и более 5,5 тыс. — через многофункциональные центры обслуживания.