В Приморье с Китая вернулся леопард-толстяк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пятнистая звезда "в теле" вернулась в Приморье из Китая. Знаменитый леопард-толстяк - Leo 91M, снова фиксируется фотоловушками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт ФГБУ "Земля леопарда".

Первая регистрация леопарда-толстяка случилась в 2017 году, когда Leo 91M был заснят фотоловушками китайского нацпарка, соседнего с "Землей леопарда".

"Тогда зарубежные ученые решили, что перед ними беременная самка, и крупнейшие китайские СМИ разразились публикациями о "будущей маме", - рассказали российские сотрудники нацпарка. - Только после сверки индивидуального узора на шкуре стало ясно, что произведший фурор зверь - самец, который недавно хорошо и плотно отобедал".

Теперь, спустя шесть лет, Leo 91M зафиксирован в российском нацпарке, на этот раз - снова "в теле". Для дальневосточного леопарда такие аппетиты вполне нормальны: взрослый хищник способен за один раз съесть большое количество пищи - до 20% массы своего тела.