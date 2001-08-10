Ограничения движения на перекрестке проспектов Мира - Победы в Южно-Сахалинске перенесены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются текущие дорожные работы по восстановлению асфальта на пр. Мира в районе перекрестков с пр. Победы и ул. Пограничной, в связи с чем в Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на этих участках дороги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание, ранее запланированные в ночь на 22 сентября перекрытия на пересечении проспектов Мира и Победы перенесены. Они будут действовать с 23.00 23 сентября до 6.00 24 сентября.

На перекрестке пр. Мира - ул. Пограничная полное перекрытие движение для транспорта по-прежнему произойдет с 23.00 21 сентября до 6.00 22 сентября.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.