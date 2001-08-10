Тихоокеанское
информационное агентство
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15:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету 21 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ведется торговля свежей рыбой в магазинах ООО "Янтарное" по следующим адресам:

- пр. Коммунистический, 19 (магазин "Янтарное);

- пр.Мира, 280 В ( магазин "Янтарное" в ТЦ "Рай);

-пр.Мира, 229/5 (рядом с ТЦ "Янтарь").

Кету можно приобрести по 100 руб. за кг.

Добавим, торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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