15:14, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету 21 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня ведется торговля свежей рыбой в магазинах ООО "Янтарное" по следующим адресам:
- пр. Коммунистический, 19 (магазин "Янтарное);
- пр.Мира, 280 В ( магазин "Янтарное" в ТЦ "Рай);
-пр.Мира, 229/5 (рядом с ТЦ "Янтарь").
Кету можно приобрести по 100 руб. за кг.
Добавим, торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".
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Новости общества Сахалина и Курил
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