За халатное отношение к деревьям на ул. Ленина в Южно-Сахалинске подрядчик понесет ответственность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрацию Южно-Сахалинска поступил сигнал от жителей о строительном мусоре и поврежденных деревьях в месте проведения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов на ул. Ленина от ул. Поповича до ул. Карла Маркса. Мэр города Сергей Надсадин поручил профильным структурам незамедлительно провести проверку и привлечь виновных к административной ответственности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, по результатам осмотра специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с представителями административной комиссии города установили и заактировали факты непринятия мер по уборке территории работниками подрядной организации, а также нанесенного урона зеленым насаждениям. В отношении подрядной организации будет составлен протокол об административном правонарушении.

Параллельно сотрудниками МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" проведено обследование поврежденных деревьев (зафиксированы повреждения корневых систем, а также порча стволов гвоздями), по результатам которого составлен акт. В отношении лиц, допустивших нарушение, также будет составлен протокол об административном правонарушении.