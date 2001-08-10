Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2023
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14:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра вверх

Вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра вверх

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 12.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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