Тихоокеанское
информационное агентство
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14:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским школьникам расскажут о профессии врача

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Беседа "День профессии. Призвание - лечить людей" состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 сентября. Начало в 13.00. Участниками станут южно-сахалинские школьники, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие откроют кадры документального фильма "История развития медицины Сахалинской области" из каталога видеоархива документальных фильмов и сюжетов кинохроники проекта "Подвигом славны мои земляки".

О специфике своей работы расскажет врач-педиатр южно-сахалинской детской городской поликлиники Алина Григор. Ребята узнают о ежедневных обязанностях врача, о том, какие специалисты в области медицины сейчас наиболее востребованы. Кроме того, спикер поделится необычными случаями из врачебной практики.

На встрече в формате живого общения ребята получат возможность задать интересующие вопросы.

Мероприятие состоится в зале заседаний СахОУНБ.

Запись организованных групп и справки по телефону +7 (4242) 45-25-37

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