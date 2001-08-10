Новый генеральный план определяет темпы и направления развития инфраструктуры Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральный план Южно-Сахалинска был принят 28 сентября 2022 года. Уже сейчас главный градостроительный документ существенно влияет на развитие областного центра. О том, какую за год с момента утверждения генплана муниципалитет провел работу, ТИА "Острова" рассказал главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов.

Уточним, генплан определяет градостроительную политику Южно-Сахалинска на ближайшие 20 лет. Он содержит карты границ населенных пунктов, функциональных зон, размещения объектов транспортной и социальной инфраструктуры местного значения. В соответствии с генеральным планом утверждаются правила землепользования и застройки областного центра, программы комплексного развития, документация по планировке территории жилых районов городского округа.

- Мы видим, как на базе нового генерального плана строится городская инфраструктура, проектируются инженерные сети. Генеральный план определяет функциональное зонирование, готовит площадки для размещения тех или иных объектов, а правила землепользования уже диктуют требования к использованию этих участков, - рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Максим Ефанов. - После принятия генерального плана мы начали корректировку проектов планировок. Сейчас в администрации ведется разработка внутреннего рабочего документа, который с учетом источников финансирования и актуальных задач, темпов жилищного строительства и инвестиционных площадок предусматривает поэтапную реализацию генплана. Исходя из этого определяется объем городской инфраструктуры, который необходимо возводить ежегодно.

Например, сейчас Правительство Сахалинской области занимается реализацией проекта западной объездной автомобильной дороги, трассировка которой была заложена в генеральном плане. Муниципалитет выполняет свои обязательства в данном проекте, планирует отвод земельных участков, соединение с существующими улицами города. Региональная дорога имеет большое значение для Южно-Сахалинска и позволит разгрузить областной центр в том числе от грузового автотранспорта.

Также в Южно-Сахалинске началось строительство научно-образовательного центра СахГУ и студенческого кампуса, возводятся спортивные объекты, в их числе Центр водных видов спорта, ведется реконструкция учебных заведений и строительство новых корпусов школ. Все эти объекты необходимо обеспечить инфраструктурой, инженерными сетями, которые также предусмотрены генпланом.

Как подчеркивает главный архитектор, ключевая задача генплана - систематизировать подход к комплексному социально-экономическому и пространственному развитию Южно-Сахалинска. В документе отражены планы по строительству детских садов, школ, спортивных и культурных объектов, автомобильных дорог, инженерных сетей и многое другое. В нем также определено, где будут размещаться жилые, общественно-деловые и производственные зоны. При этом стоит отметить, что генплан не предусматривает размещение конкретных объектов, а формирует принципы и направления развития территорий. Конкретное наполнение уже определяется документацией по планировке территории. Кроме того, согласно генплану ведется работа по преобразованию неэффективно использованных производственных территорий, например в районе ул. Украинской.

Генеральным планом предусмотрена схема размещения объектов местного значения, в их числе строительство образовательных учреждений - это непосредственная обязанность муниципалитета. Исходя из потребности Южно-Сахалинска в школах и детских садах, определенной генеральным планом, пересмотрены объемы необходимой образовательной инфраструктуры. Так, для строящегося жилого комплекса «Уюн» заложена школа на 1800 мест, на юге города для жилого квартала районе «Аква-Сити» - школа на 1100 мест, которая уже проектируется и детский сад на 240 мест. Все эти объекты не были предусмотрены в генплане 2012 года. Сейчас муниципалитет на основании актуального документа ведет строительство инженерных сетей к этим социальным учреждениям. Это канализационный коллектор, водозабор «Южный», котельные - все это учтено в новом генеральном плане города.

Отметим, действующий генплан областного центра утвержден решением Городской Думы (№1029/48-22-6) 28 сентября 2022 года. Проделанную работу уже оценили эксперты федерального уровня. Генплан Южно-Сахалинска стал лучшим в двух номинациях Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший проект в области градостроительства и архитектуры по итогам 2022 года.

Экспертное мнение высказывается и в профессиональном сообществе. Заместитель председателя комитета Торгово-промышенной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, член Совета Национальной гильдии градостроителей, руководитель ООО «Институт территориального планирования «Град» Анна Береговских принимала участие в подготовке схемы территориального планирования Сахалинской области, материалов по обоснованию генеральных планов муниципальных образований региона и другую градостроительную документацию для Правительства региона, поэтому хорошо знакома с работой коллег и оценила ее качество.

- С управленческой командой региона - губернатором Валерием Лимаренко и мэром Сергеем Надсадиным, мы не просто нашли общий язык, местные власти активно помогали, была проделана огромнейшая работа. Новая градостроительная документация должна обеспечить сбалансированное, взаимно-согласованное, инфраструктурное развитие Южно-Сахалинска, а также единство бюджетного, стратегического и территориального планирования. Генплан помогает создавать понятные условия для бизнеса, поддерживать инвестиционную активность, от которых область и город получают налоги и тратят их на дальнейшее развитие инфраструктуры, - отметила руководитель ООО «Институт территориального планирования «Град» Анна Береговских.

Напомним, предыдущий генплан был утвержден в 2012 году. Новый документ приведен в соответствие с действующим законодательством и определяет потенциальное развитие городского округа, функциональное назначение районов и многое другое. Работа над обновлением документа началась в 2020 году, проходили массовые обсуждения, проведено 8 публичных слушаний. К разработке было привлечено ведущее российское учреждение в сфере генерального планирования территорий - Институт Генплана Москвы, имеющий 70-летнюю историю. Только в его команде над проектом трудились около 100 человек: специалисты по демографии, транспорту, инженерной инфраструктуре, социальным объектам, архитекторы. Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска и другие профильные структуры администрации готовили аналитическую информацию, принимали участие в социальном проектировании, согласовании и т.д.