Участники СВО на Сахалине обучают военнослужащих штурму и захвату зданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отработали ведение боя в городских условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе мероприятия боевая группа под прикрытием бронированной техники должна зайти в незнакомый населённый пункт, в котором могут находиться подразделения условного противника.

Перед началом движения боевой группы расчёты беспилотников провели разведку местности и обнаружили неприятеля, занявшего оборону в нескольких зданиях.

В свою очередь военнослужащие под прикрытием бронетранспортеров уничтожили несколько огневых точек «противника» расположившихся на въезде в населённый пункт. Помимо бронетранспортёров их действия прикрывали пулемётчики и группа снайперов, занявшие выгодные позиции на возвышенности.

Сосредоточенным огнём из автоматов, пулемётов «Калашникова» и других средств огневого поражения, сопротивление условного противника было сломлено, а здания полностью освобождены.

В ходе данного занятия военнослужащие обучались грамотно передвигаться во время ведения боя, проникать в здания и ориентироваться на незнакомой местности.

Тренировка проходила под руководством опытных офицеров и участников СВО. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой были применены средства имитации, дымы и холостые патроны.