Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2023
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10:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинские предприятия и организации приглашают пройти курсы гражданской обороны

Южно-Сахалинские предприятия и организации приглашают пройти курсы гражданской обороны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководители организаций и предприятий Южно-Сахалинска могут подать заявки на бесплатное обучение сотрудников на курсах гражданской обороны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание, обучение будет проводиться в 2024 году, списки участников формируются заранее. Заявки принимаются до 1 декабря в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска» (ул. Вокзальная, 71 а) либо по электронной почте: [email protected].

Форма заявки доступна для скачивания размещена на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону 300-952 (доб. 1, 3).

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