Лососевая путина завершилась на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 сентября на Камчатке завершилась лососевая путина. Промысел закрылся для рыбопромышленных предприятий, общин КМНС и рыбаков-любителей, которые использовали сети, сообщает ИА "Кам 24".

Решение о закрытии путины краевая комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб приняла 8 сентября. До 31 октября лососей на Камчатке можно будет вылавливать только рыбакам-любителям на лицензионных участках с использованием спиннингов.

По данным Северо-восточного территориального управления Росрыболовства, по состоянию на 17 сентября у берегов и в реках Камчатки все виды пользователей выловили 490 557 тонн лососей, что выше показателей 2021 года на 50 478 тонн (440 079 тонн).

Рыбопромышленные компании выловили 486 373 тонны красной рыбы.

В этом году власти Камчатки надеялись превзойти рекорд 2018 года, когда все виды пользователей выловили около 496 тысяч тонн лососей. Однако судя по динамике вылова (по состоянию на 10 сентября было добыто 489,27 тысячи тонн) новый рекорд установить не удалось.

Показатели вылова лососей в рамках путины сравнивают с позапрошлогодними из-за особенностей жизненного цикла основного вида вылова горбуши.