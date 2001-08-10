В Южно-Сахалинске маршрутки меняют на новые комфортные автобусы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восемь вместительных, экологически чистых автобусов заменят старый транспорт на маршруте №45 – одном из самых востребованных в областном центре. Обновление автобусного парка продолжается в рамках транспортной реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Шесть машин на газомоторном топливе уже доставлены в столицу островного региона и после прохождения подготовительных процедур выйдут на линию. В ближайшее время поступят еще два автобуса. Планируется, что они начнут работать на маршруте к концу октября.

Благодаря заключению долгосрочных брутто-контрактов появилась возможность проводить планомерную замену подвижного состава, в том числе частным перевозчикам. К ним относится и маршрут №45.

– Администрация Южно-Сахалинска заключает брутто-контракты с перевозчиками. Это дает им уверенность в завтрашнем дне и возможность не откладывать процесс обновления своего автопарка на неопределенный срок. Новые газомоторные автобусы средней вместимости обслуживать маршрут №45 против часовой стрелки, – рассказал начальник отдела организации и контроля пассажирских перевозок центра управления городской мобильностью Александр Макаров.

До конца года город ожидает поступления еще одной партии автобусов. Они будут обслуживать маршрут №45 по часовой стрелке, а также маршрут №28 в обоих направлениях. Таким образом, будут заменены все маловместимые маршрутки в Южно-Сахалинске.

В общей сложности для областного центра закуплено 100 новых автобусов, еще 25 поставят до конца года. Все машины отвечают современным стандартам и соответствуют требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Новые автобусы работают на газомоторном топливе, что делает их более экономичными в эксплуатации и положительно сказывается на качестве воздуха.

Отметим, мероприятия транспортной реформы в областном центре инициированы губернатором Валерием Лимаренко и находятся на контроле мэра Сергея Надсадина и правительства Сахалинской области. В частности, в рамках реформы реализуется проект «Городской экспресс», призванный интегрировать железную дорогу в систему городского общественного транспорта, а также связать Южно-Сахалинск и расположенные рядом населенные пункты в единую транспортно-логистическую систему. Кроме того, новые автобусы работают и на пригородных маршрутах, связывающих Южно-Сахалинск и расположенные рядом районы. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении приобретено 54 автобуса.

Еще 25 автобусов в этом году закупят для внутримуниципальных перевозок в Анивском, Корсаковском, Долинском, Холмском и Невельском районах. Также в рамках специальных казначейских кредитов будет поставлено 19 единиц транспорта для юга Сахалина. На отдаленные междугородние расстояния вышло 26 новых комфортабельных автобусов.