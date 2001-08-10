Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие пройдёт на "Солнечной поляне" рядом с поселком Весточка. Гостей праздника ожидают различные состязания, мастер-классы и конкурсы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Фестиваль состоится в субботу, 23 сентября. Культурно-туристический центр администрации Южно-Сахалинска, который выступает организатором мероприятия, ждет на "Солнечной поляне" по дороге на останец Лягушка всех желающих. Праздник начнется в 11 часов. Для гостей подготовлена насыщенная программа. Тематические площадки и выставки-продажи изделий мастеров прикладного творчества, туристических товаров.

Школьникам на фестивале "Зов горных духов" предлагают показать свою удаль в командных соревнованиях. Принять участие в них могут учащиеся 7-11 классов, зарегистрировавшись по ссылке. Организаторы предупреждают, что количество команд ограничено, в состав каждой могут войти 4 человека. Сопровождение для несовершеннолетних обязательно, к примеру, это могут быть родители или старшие товарищи.

Кроме этого, на "Солнечной поляне" будет работать лучный тир, пройдут туристические мастер-классы и конкурсы.

Телефоны для справок:

+7 (4242) 210-310;

+7 (914) 756-39-98.

Фестиваль пройдет при грантовой поддержке правительства Сахалинской области.

Среди организаторов мероприятия также культурно-туристический центр "Сахалин" и федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области.