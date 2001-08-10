Водителей в Южно-Сахалинске призывают объезжать участок ул. Карьерной по проспекту Мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с заменой инженерных сетей по ул. Карьерной, перекрыто движение от дома № 29 до перекрестка с ул. Украинской. Недоступен и сквозной проезд через дворовые территории. Объехать участок можно со стороны пр. Мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Некоторые автовладельцы игнорируют данные рекомендации и прокладывают путь по зеленым насаждениям, разрушая благоустройство дворов.
Так, горожане сообщили о недобросовестных водителях, которые используют для объезда озелененную территорию в районе дома №31 по ул. Карьерной и дома №17 Б по ул. Украинской.
Департамент общественной безопасности и контроля города взял на особый контроль данный участок. Приняты меры по ограничению движения транспортных средств. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
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