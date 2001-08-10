В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рынок труда на Сахалине и Курилах перенасыщен вакансиями в разных сферах. Работы хватает не только для местных жителей, но и для квалифицированных специалистов с материковой части страны. Благодаря принимаемым мерам поддержки со стороны регионального правительства с каждым годом все меньше становится уровень безработицы. Власти не только предоставляют вакансии, но и предлагают разнообразные программы переобучения, которые позволят им освоить новые специальности и получить новую профессию.
Борьба с безработицей
Региональный уровень безработицы в июле - на процент ниже среднего по стране и составляет 2,2% к 3,1% по России. Об этом говорят данные методологии Международной организации труда.
В центрах занятости по области зарегистрировано менее тысячи человек. Последние четыре месяца безработица держится на уровне 0,4% от численности рабочей силы. В то время как средний показатель по стране равен 0,7 %.
В 2023 году на Сахалине и Курилах помогли найти работу уже более чем 11 тыс. жителям. Средний уровень трудоустройства по области превысил 73%.
Открытыми на данный момент остаются 9 тыс. вакансий. Это в пять раз превышает число соискателей.
В основном на сахалинском рынке труда нуждаются в специалистах в сфере строительства, сельского хозяйства и рыболовства. Также востребованными являются инженеры, медицинские работники и учителя.
Профессионалы нужны не только на замену уходящим по различным естественным причинам сотрудникам, но и на новые места, которые постоянно появляются благодаря реализации различных инвестпроектов.
Переподготовка
В Сахалинской области существует большое разнообразие программ переподготовки и повышения квалификации для местных жителей. Они нацелены на закрытие потребностей местных предприятий в кадрах. С января этого года новые профессии освоили уже 700 человек. Среди них женщины в декрете, безработные, пенсионеры и освобожденные из мест лишения свободы. После прохождения обучения 80% граждан получили работу по освоенной специальности.
Также в регионе действуют образовательные программы в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента. По ним в настоящее время обучаются более 300 жителей.
В подпроекте «Содействие занятости» в области существует 168 программ профобучения или допобразования. Перечень специальностей очень широкий - от няни до программиста. Новую профессию могут проучить молодые специалисты, которые не нашли работу после окончания основного обучения, а также люди, прошедшие срочную службу и ветераны СВО.
Помощь работодателям
Работодатели, которые разыскивают опытных сотрудников по дефицитным профессиям, тоже могут рассчитывать на соответствующие меры поддержки. Тем, кто привлекает кадры с материка, выделяется 1 миллион рублей на каждого сотрудника.
Здесь есть и субсидии на переезд работника на острова и его близких родственников, а также к месту отдыха, по провозу багажа, проживанию работника, его обустройству, обучению, выплате «подъемных», приобретению жилья и многое другое.
Компания может компенсировать затраты на данные цели либо самого сотрудника, либо возместить уже потраченные средства из бюджета предприятия.
Малый бизнес может получить субсидию авансом и закрыть будущие расходы. А для работодателей, которые занимаются трудоустройством молодежи до 30 лет, действуют дополнительные меры в рамках областного и федерального бюджетов.
Большое внимание в регионе уделяется созданию условий для самореализации молодежи. В рамках ВЭФ-2023 Сахалинская область заключила соглашение о сотрудничестве с организацией «Россия — страна возможностей».
В области в ближайшее время откроет свои двери филиал — АНО «Сахалин — остров возможностей». Там будут оказывать поддержку талантливой молодежи.
За время существования организации в России в проекте поучаствовали более 20 миллионов молодых людей. Они смогли найти себя и продвинуться по карьерной лестнице.
Молодые специалисты, которые приедут в регион компенсируют затраты, помогут устроить ребенка в сад или школу, найдут арендное жилье, получить льготную ипотеку и многое другое.
В скором времени в регионе реализуют разнообразные инвестиционные проекты. Поэтому рабочих мест станет еще больше. Область заинтересована в создании новых кадров и привлечению специалистов с материка.
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